Amal Clooney : Sublime en robe courte pour un dîner intime avec George

Comme chaque année à la même période, Amal et George Clooney profitent des beaux jours estivaux pour recharger leurs batteries en Italie. S'ils possèdent notamment une magnifique propriété sur le lac de Côme, cette fois, c'est en Sardaigne que l'avocate de 40 ans et l'acteur de 57 ans ont posé leurs valises. Depuis quelques jours, la star hollywoodienne y assure en effet le tournage d'une nouvelle mini-série adaptée du roman de Joseph Heller, Catch 22, qui raconte l'histoire d'une escadrille d'aviateurs basés en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale. Également producteur et réalisateur de ce projet, George Clooney y donnera notamment la réplique à Hugh Laurie. Aux États-Unis, la série sera diffusée sur la plateforme Hulu.

Arrivés en Italie le 20 mai dernier avec leurs adorables jumeaux, Ella et Alexander (1 an), Amal et George Clooney sont réapparus le 30 juin lors d'une virée en tête à tête à Porto San Paolo. Photographiés à la sortie du restaurant italien La Tavernetta, les jeunes parents sont brièvement apparus devant les paparazzi. Joliment vêtue d'une courte robe blanche qui mettait en valeur son teint hâlé, Amal était toujours aussi ravissante. Avec un tel jeu de jambes, difficile de ne pas se faire remarquer !

Ces derniers jours, Amal et George Clooney ont encore brillé par leur générosité en versant 100 000 dollars de dons à une association pour la défense des enfants migrants. Réputé pour son sens de l'engagement et son travail humanitaire, le couple a de nouveau choisi de s'opposer avec classe et détermination face à l'administration Trump, largement critiquée aux États-Unis pour sa politique jugée inhumaine sur le sort de nombreuses familles à la frontière du Mexique.