George Clooney et le caca de ses jumeaux : Une anecdote amusante...

George Clooney et ses jumeaux, Ella et Alexander, c'est toute une histoire. Après les premiers mots révélés, une nouvelle anecdote nous est parvenue. Celle-ci est signée Julianna Margulies, qui n'est autre qu'une de ses amies et accessoirement son ex-femme dans la série à succès Urgences. Invitée de Good Morning America, l'actrice a été questionnée sur son ancien partenaire de jeu et sa nouvelle paternité qui continue de fasciner, un an tout rond après.

"Il n'a pas besoin de conseils venant de moi ! Il est marié à Amal. Elle est avocat en droit humain, s'amuse-t-elle. On a un petit échange par mail et je lui ai demandé comment il gérait et il m'a répondu 'je n'arrive pas à croire qu'il y ait autant de caca'." Une déclaration qui a suscité des rires en plateau. Elle continue : "Je lui ai rétorqué 'accroche-toi mon ami. Ils n'ont pas encore commencé à faire solide."

Âgée de 51 ans, Julianna Margulies est maman d'un garçon, Kieran Lindsay (10 ans), fruit de son mariage avec Keith Lieberthal.