Amber Heard, son coming-out : "J'ai réalisé la gravité de ce que j'avais fait"

"Donc j'ai serré les dents, poursuit l'ex-femme de Johnny Depp. En tant que femme de premier plan, il y a un certain côté à vouloir satisfaire le désir. On m'a demandé, 'Comment des personnes vont investir dans toi de manière romantique s'ils pensent que tu es indisponible [avoir des relations hétérosexuelles dans des films par exemple, NDLR]' et j'ai répondu, 'Regarde-moi faire'."

Depuis son coming-out, Amber Heard a charmé le public dans Rhum Express, Machete Kills, Magic Mike XXL ou plus récemment encore Danish Girl, tout en se battant pour la cause LGBT. "Je suis une parmi tant d'autres, et je travaille", a martelé la jeune femme, avant de conclure non sans dénonciations : "Si tous les mecs gay que je connais personnellement à Hollywood pouvaient faire leur coming-out demain, ce serait un non-problème le mois prochain. Nous avons encore un long chemin à parcourir."