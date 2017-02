Amber Rose justifie son baiser avec son ex Wiz Khalifa : "On est une famille"

Samedi 11 juillet à Los Angeles, Wiz Khalifa et Amber Rose surprenaient les photographes lors de la traditionnelle soirée pré-Grammy en échangeant un baiser complice devant les caméras. Séparés depuis plus de deux ans, les parents du petit Sebastian (4 ans) avaient ainsi pris les médias au dépourvu, dégainant la carte de l'ambiguïté assumée au moment où la bimbo de 33 ans venait tout juste d'annoncer sa rupture avec le chorégraphe Val Chmerkovskiy, qu'elle fréquentait depuis cinq mois.

Lundi sur Instagram, la starlette américaine a finalement décidé de clarifier les choses, bien déterminée à révéler à ses fans "ce qu'il se passe dans [sa] vie". "Wiz et moi formons une famille et nous serons une famille pour le reste de nos vies avec Sebastian. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves, donc un baiser sur les lèvres pour une photo et une soirée n'est rien pour nous, nous sommes dans une bonne phase mais nous sommes toujours bien divorcés et bien séparés", a-t-elle écrit.

Dans la suite de sa publication, Amber Rose a également tenu à adresser quelques mots au sujet de sa rupture avec Val Chmerkovskiy, qu'elle avait rencontré l'année dernière sur le tournage de Dancing with the Stars. "Val et moi avons rompu pour des raisons personnelles mais nous tenons toujours énormément l'un à l'autre et nous aimons nos familles respectives encore plus. Merci donc de comprendre que nous sommes tous humains et que nous avons aussi des sentiments. Personne ne s'est fait larguer et rien de ce que nous faisons est mal intentionné, c'est juste ainsi que fonctionne la vie parfois", a-t-elle conclu.