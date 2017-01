Amber Rose et Val Chmerkovskiy en couple : Un baiser chaste et surprenant

Amber Rose et Valentin Chmerkovskiy ne se quittent plus d'une semelle. Le couple a officialisé son idylle au début de l'année, après quatre mois de romance, et file le parfait amour. Rarement l'un sans l'autre, la bombe de 33 ans et le danseur de l'émission Dancing With the Stars ont été surpris cette semaine à un match de basket-ball.

Ce lundi 16 janvier, la bimbo au crâne tondu et son cher et tendre sont allés assister au match des Knicks de New York au stade Madison Square Garden. Une présence qui n'a pas échappé aux caméras de vidéo-surveillance de l'événement, qui ont mis le couple à l'honneur lors du fameux kiss-cam. Lunettes de soleil sur le nez pour elle et casquette vissée sur la tête pour lui, les deux tourtereaux sont apparus radieux et tout sourire avant d'échanger un rapide baiser.

Plutôt que d'embrasser sa bien-aimée sur la bouche, Val Chmerkovskiy a bizarrement choisi de se pencher vers elle pour lui déposer un baiser dans le cou. Cette petite marque d'affection a tout de même plu à Amber Rose, qui a publié la séquence vidéo en question sur sa page Instagram. "Comment peut-il être aussi mignon...", a-t-elle écrit en légende du clip, ajoutant un émoticone en forme de coeur pour témoigner de toute l'affection qu'elle lui porte.

Peut-être l'ex-femme du rappeur Wiz Khalifa, avec qui elle a eu le petit Sebastian, et le danseur de 30 ans souhaitent-ils se faire discrets après les nombreuses critiques qu'ils ont reçues sur les réseaux sociaux. Si Amber est particulièrement épanouie aux côtés de son nouveau chéri, les internautes estiment de leur côté que le talentueux sportif mérite mieux.

Le frère de Maks Chmerkovskiy a même été obligé de prendre publiquement la défense de sa belle, insultée de toutes parts sur sa page Instagram. Il a assuré n'avoir que faire de l'avis des gens qui ne les connaissent pas. Reste à savoir encore combien de temps cela durera.