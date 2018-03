Amber Rose : Son fils de 5 ans victime d'homophobie, sa puissante contre-attaque

Bien déterminée à ne rien laisser passer, celle qui est récemment redevenue célibataire a réagi aux commentaires désobligeants de certaines personnes malveillantes. "Spéciale dédicace à tous les hommes hyper masculins et à toutes les femmes ignorantes et stupides qui disent qu'un garçon de 5 ans est gay parce qu'il aime Taylor Swift. C'est pour cette raison que les enfants se tuent. Et c'est aussi exactement pour ça que notre société est complètement foutue", a-t-elle écrit.

Gay ou hétéro, il sera entouré de personnes aimantes

"Aimer un certain type de musique ne vous fera pas 'choisir' votre sexualité, bande d'abrutis. Nous le laissons être lui-même. Il peut écouter n'importe quelle musique qui lui plaît, il peut aimer n'importe quelle couleur qu'il souhaite et on le laisse se passionner pour tout ce que son petit coeur désire. Faisons mieux pour la génération suivante, les gars. Grandissez et apprenez à vos enfants à aimer et à ne pas haïr. PS : Peu importe s'il est gay ou hétéro quand il sera plus grand, il sera entouré des personnes les plus incroyables et aimantes, qui le soutiendront, quoi qu'il arrive", a-t-elle conclu. Puissant...

Sebastian est le fils d'Amber Rose et de son ex-mari, le rappeur Wiz Khalifa. Malgré leur divorce en 2014, les deux ex sont restés en très bons termes pour le plus grand bonheur du garçonnet.