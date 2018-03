Amber Rose : La bimbo a (déjà) rompu avec son jeune rappeur

Une page se tourne pour Amber Rose. Selon People, la bimbo de 34 ans a rompu avec son chéri, le rappeur 21 Savage. L'artiste de 25 ans et la starlette américaine avaient officialisé leur relation en juillet 2017. À l'époque, la BFF de Blac Chyna s'était extasiée sur cette nouvelle relation, arguant qu'ils étaient "parfaits" l'un pour l'autre. Une affirmation qui fait désormais partie du passé. "Ils ont clairement rompu, c'est fini", a confirmé une source le 14 mars 2018. Preuve en est, les ex-amants (qui ont été photographiés pour la dernière fois le 14 février dernier à Los Angeles) ont même cessé de se suivre sur les réseaux sociaux.

En novembre 2017, celle qui avait révélé avoir subi une réduction mammaire n'avait encore que des choses positives à dire au sujet de son petit ami. "C'est vraiment un gars adorable. Je suis très chanceuse de l'avoir dans ma vie. On aime les mêmes choses, nos anniversaires sont à un jour d'écart, donc on partage beaucoup et on a beaucoup de choses en commun", avait-elle lâché dans Us Weekly.

Avant de rencontrer Shayaa Bin Abraham-Joseph (de son vrai nom), Amber Rose avait partagé pendant cinq mois la vie du chorégraphe Val Chmerkovskiy, qu'elle avait rencontré sur le tournage de Dancing with the Stars. Entre 2013 et 2016, elle avait fameusement été mariée au rappeur Wiz Khalifa, père de son petit Sebastian (5 ans). Malgré la rupture, les deux ex sont restés en très bons termes pour le bien de leur famille.

Amber Rose s'était fait connaître en fréquentant Kanye West entre 2008 et 2010.