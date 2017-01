Amel Bent dévoile son ventre plat pour le Nouvel An

Amel Bent a terminé son année 2016 en beauté. La chanteuse est devenue maman pour la première fois, elle a annoncé son come-back dans la musique et a retrouvé son mari Patrick, finalement libéré de prison dans l'attente de son procès. Elle a aussi réussi à se tailler une silhouette de rêve !

Sur Instagram, Amel Bent a largement documenté ses efforts pour perdre du poids et se forger un corps de déesse. La star, parfois pointée du doigt par des fans indélicats jugeant disproportionnée la perte de ses kilos superflus, a dévoilé le résultat de sa lutte acharnée en postant un cliché de son ventre plat. La star de 31 ans a profité de la nouvelle année pour dévoiler son nouveau corps, obtenu grâce à d'intenses séances de sport, notamment grâce à la boxe. Et dire qu'elle est devenue maman d'une petite Sofia il y a un peu moins d'un an !

Amel Bent, qui doit normalement sortir un nouveau disque en 2017, est sur une dynamique de renouveau, pour le plus grand bonheur de son public !