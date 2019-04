Amel Bent maman : de retour dans The Voice... 5 jours après avoir accouché !

Dans un entretien accordé à Télé-Loisirs, Amel Bent s'est livrée sur sa version du féminisme, mardi 9 avril 2019. Elle qui a grandi sans figure paternelle n'a pas connu le patriarcat étant adolescente. "J'ai grandi dans un monde de femmes. À 15 ans, je savais faire de la plomberie, de l'électricité, monter des meubles. J'ai été élevée dans l'idée qu'il n'y aurait pas un homme pour payer le loyer. J'ai été sensibilisée à ça très vite", confie t-elle. À l'époque, sa mère lui disait que le travail était la liberté. "Je peux me montrer castratrice avec les hommes parfois. J'ai fait peur à mon mari, parce que je sais tout faire. Je donne cette impression de n'avoir besoin de personne, et encore moins d'un homme", poursuit l'interprète de Ma philosophie.

À 33 ans, Amel Bent s'apprête à dévoiler un tout nouvel album, intitulé Demain, alors qu'elle révélait il y a peu avoir envisagé de quitter la musique. "Ça a été un long cheminement. Cela a été un choc de devenir maman (...) Quand j'ai eu ma gamine, ça a réglé beaucoup de questions. Il faut que je redonne une place à la musique dans ma vie et un sens à tout ça", a expliqué la maman des adorables Hana (1 an et demi) et Sofia (3 ans).

Un équilibre difficile à trouver pour l'artiste. "C'est encore très dur de quitter la maison, surtout avec ma fille aînée car elle est restée collée à moi jusqu'à ses deux ans. La deuxième, j'étais dans The Voice cinq jours après avoir accouché. C'est devenue ma nouvelle quête, je veux être une super maman et continuer ma carrière", poursuit Amel Bent. Mais si elle éprouve encore des difficultés à quitter ses filles, elle devra prendre sur elle pendant quelques semaines : "Je vais bientôt partir en tournée pour la première fois en tant que maman. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Je n'ai pas envie de les emmener, de leur imposer une vie de troubadour."

Mariée à l'homme d'affaires Patrick Antonelli depuis juin 2015, Amel Bent file le parfait amour. "Elles seront mieux à la maison avec leur papa. J'ai la chance d'avoir un super partenaire. Je suis super heureuse !", conclut la chanteuse.