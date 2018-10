Amel Bent, maman de deux filles, dévoile des photos rares et touchantes

Amel Bent, heureuse maman de Sofia (2 ans et demi) et Hana (1 an), a fait son retour dans la musique en dévoilant deux morceaux de son nouvel album, Si on te demande et Rien. Fière et heureuse d'avoir retrouvé ses fans, la star est tout de même inquiète à l'idée de s'éloigner de ses enfants. "Ma hantise, c'est la prochaine tournée. Comment vais-je faire ?", se demandait-elle il y a quelques mois.

Thomas Montet