Amel Bent maman négligée : Elle assume et montre tout à ses fans

Il y a des jours avec et des jours sans. Sans la motivation d'enfiler une jolie tenue pour déposer son enfant à la crèche. Amel Bent s'est trouvée dans cet état d'esprit le 18 septembre 2018.

Très proche de ses fans, la chanteuse de 33 ans partage avec eux sa vie d'artiste mais aussi sa vie de maman. Habituée à se dévoiler stylée devant le miroir de sa chambre, la nouvelle coach de The Voice Kids (qui débarque sur TF1 le 12 octobre prochain) s'est montrée dans un tout autre registre sur Twitter.

Tout a commencé par un premier message publié dans la matinée disant : "Mes dégaines pour aller à la crèche... Plus ça va, plus c'est n'importe quoi." De quoi attiser la curiosité de ses admirateurs qui ont demandé à voir cette "" dont il était question. Et ils n'ont pas été déçus ! Assumant ce laisser-aller matinal, Amel Bent a enchaîné en publiant la photo tant attendue. Casquette sur la tête, jogging et babouches aux pieds, la chanteuse avait largement de quoi passer inaperçue. "Bon allez d'accord... mais vous rigolez pas", a-t-elle commenté sans se prendre au sérieux.