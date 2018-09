Amel Bent : Maman décontractée pour une sortie au supermarché avec Hana

Comme beaucoup de parents, c'est avec une certaine émotion qu'Amel Bent a vécu cette nouvelle rentrée et pourtant, son aînée, Sofia, 2 ans, n'en est même pas encore au stade de l'école maternelle ! C'est sans elle, avec sa petite soeur Hana, que la chanteuse de 33 ans a accompli une tâche de la vie quotidienne dans la matinée du jeudi 6 septembre 2018.

Très proches de ses fans, la nouvelle coach de The Voice Kids (TF1) partage avec eux sa vie d'artiste mais aussi celle de maman. Alors quand elle immortalise son passage au supermarché avec sa cadette, qui soufflera sa première bougie le mois prochain, en prenant sa photo face à un miroir avec son chariot roulant, ses admirateurs en profitent sur Instagram. "J A C A D D I E", commente Amel Bent en légende, jouant subtilement avec les mots.

Le plus souvent apprêté, la chanteuse s'est autorisé une tenue bien plus décontractée et de rigueur pour aller faire les courses. La jeune maman apparaît dans un ensemble gris confortablement, chaussée de boots à lacets camel. Sa petite Hana est quant à elle assise dans le chariot roulant, de dos.