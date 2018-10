The Voice Kids 5 : Amel Bent attire les Talents, Patrick Fiori boudé

Après quatre éditions couronnées de succès, c'était l'heure du grand retour de The Voice Kids sur TF1 ce 12 octobre 2018 en prime time. Face aux coachs Jenifer, Amel Bent, Soprano et Patrick Fiori, un premier groupe d'enfants et d'adolescents, âgés de 7 à 15 ans, ont tenté de montrer l'étendue de leur talent vocal.



Inès (10 ans)

Inès vient de Bordeaux, elle est en CE2, et c'est un sacré numéro ! Bavarde, pétillante, elle reconnaît ne jamais manquer une occasion de monter sur scène. Elle a déjà chanté une quinzaine de fois devant un public, mais jamais devant son propre père. "Chanter à The Voice Kids, c'est mon rêve", lâche-t-elle avant de monter sur scène face aux coachs.

Dès les premières notes de Show Must Go on de Queen, Inès fait sensation avec sa voix très assurée. Amel Bent et Soprano, les nouveaux venus, sont les premiers à se manifester. Sur le premier refrain, Jenifer et Patrick Fiori se retournent également. C'est un carton plein pour Inès qui ne se démonte pas, loin de là. Amel Bent voit en elle une petite Mariah Carey.

Inès choisit de rejoindre Soprano.

Nassim (15 ans)

Le rêve de Nassim, jeune joueur de football fan de l'OM, est d'intégrer The Voice Kids. La production lui fait une petite surprise en lui proposant de découvrir un message vidéo de Florian Thauvin, le Champion du monde. Il repart même avec un maillot de l'équipe avec les signatures de tous les joueurs. Sa famille dit qu'il chante vraiment avec son coeur et que ça se voit.

Dès les premières notes de Je m'en vais de Vianney, la voix de Nassim semble toucher les coachs. Jenifer est particulièrement séduite. Elle buzze d'ailleurs la première ! Au refrain, Amel Bent et Patrick Fiori la rejoignent, séduits par le joli grain de voix du jeune homme. Jenifer ne veut pas laisser filer ce talent. Amel livre au jeune homme un speech très touchant après la prestation.

Nassim choisit de rejoindre Amel Bent.

Mano (12 ans)

Le jeune garçon, élève de 5e à Limoges, est un OVNI dans la compétition puisqu'il excelle dans la chanson humoristique. Il souhaite grandement surprendre les coachs avec la prestation qu'il va leur proposer ce soir. "J'aime bien chanter et en même temps faire du théâtre. J'aime bien blaguer, faire des petites bêtises", annonce Mano. Il aimerait que les coachs rient et dansent.

Sur Le Café d'Oldelaf, Mano s'impose. Jenifer est très intéressée par ce style inattendu. Elle se demande même s'il n'y a pas deux personnes sur scène. Après de nombreuses hésitations, en fin de prestation, elle se retourne suivie par Patrick Fiori. Mano a réussi son pari ! "C'est un mini Brassens", estime Soprano.

Mano choisit de rejoindre Jenifer.

Maïssa (11 ans)

La fillette a su qu'elle participait à The Voice Kids 5 quand Nikos lui a adressé un message lors de sa fête d'anniversaire. "J'aime chanter, danser et j'aime surtout les challenges", assure-t-elle. Du coup, forcément, quand l'animateur lui lance un "Cap ou pas cap de venir chanter sur scène ?", la jeune fille ne se démonte pas même si elle reconnaît qu'elle va avoir besoin d'un petit peu de courage avant de faire face aux fauteuils des coachs.

Dès les premières notes de Ma philosophie d'Amel Bent, la principale intéressée reconnaît son tube... ce qui la touche beaucoup ! Même avant le premier refrain, la star se retourne suivie par Soprano. "Tu chantes cette chanson, t'étais pas née quand je la chantais...", a commenté Amel avant de fondre en larmes.

Maïssa choisit de rejoindre Amel Bent.

Ismaël (11 ans)

Le jeune garçon commence sa prestation sans que les téléspectateurs puissent voir son visage... On imagine aisément une fille. Mais non !

Dès les premières notes d'At Last d'Etta James, Jenifer est pratiquement sûre de se retourner. Elle valide à 100% ce choix de chanson ! Quand la grain de voix super mûr du jeune garçon s'exprime, Amel Bent et Soprano foncent sur leur buzzer. Jenifer leur emboîte le pas quelques secondes plus tard. À la toute dernière seconde, Patrick Fiori complète le tableau pour le plus grand bonheur des proches d'Ismaël. La bataille s'annonce terrible entre les coachs ! "T'es une fusée", estime Amel Bent.

Ismaël choisit de rejoindre Amel Bent.

Stella (13 ans)

La jeune Corse rêve de faire The Voice Kids depuis qu'elle a 8 ans. Elle a été repérée par le directeur des castings de The Voice lors d'un concours de chant. Quand il lui a demandé si elle voulait participer à l'émission, la jeune fille avoue avoir pleuré. Elle espère que l'un des coachs lui dira qu'elle a une voix grave unique et qu'il l'embarquera dans son équipe. "J'arrive pas à croire que je suis ici, c'est un peu comme de la magie", lâche-t-elle.

Dès les premières notes de When We Where Young d'Adele, les coachs sont séduits par le grain de voix grave de l'adolescente. Jenifer et Soprano se retournent au bout de quelques secondes seulement. Patrick Fiori suit plus tard et Amel Bent se manifeste en toute fin de prestation. Elle pensait avoir affaire à un jeune garçon.

Stella choisit de rejoindre Jenifer.

Zoé (15 ans)

La jeune fille, originaire de Liège en Belgique, est auteure-compositeur-interprète. Elle baigne dans la musique depuis toute petite, son père lui chantait du Renaud quand elle était encore dans le ventre de sa maman. Sa famille est très fière de ses créations. Ce soir, c'est sa première télé, son premier concours et elle a choisi une chanson qui lui tient à coeur.

Dès les premières notes du Marchand de cailloux de Renaud, Zoé séduit Patrick Fiori. Jenifer lui emboîte le pas quelques secondes plus tard, suivie par Amel Bent. Soprano est le dernier coach à se manifester. La famille de Zoé est aux anges... La jeune fille est très émue par ce qu'il lui arrive.

Zoé choisit de rejoindre Amel Bent.

Morgan (14 ans)

Le jeune garçon commence sa prestation sans que les téléspectateurs puissent le voir.

C'est sur Changer de Maître Gims qu'il tente de séduire au moins l'un des coachs. Soprano et Jenifer sont conquis par sa voix, son style et son interprétation mais ne buzzent pas, Patrick Fiori trouve qu'il chante trop en avance... Mais Soprano et Jenifer, conscients des petits défauts, le veulent quand même et se retournent. Amel Bent est la dernière coach à se manifester. Jenifer et Soprano sont un peu mécontents de constater que la concurrence est rude. "Tu as une voix canon", juge Jenifer.

Morgan choisit de rejoindre Soprano.

Irma (12 ans)

La fillette est très sûre d'elle, elle affirme ne pas avoir le trac. Chez elle, on écoute beaucoup de jazz, cette musique la rend heureuse. "Je voudrais être chanteuse plus tard, il n'y a pas d'autre option", lâche-t-elle. Elle va penser à son papa quand elle sera sur scène et espère que tous les coachs se retourneront. Bonne chance !

Elle reprend Fly Me to the Moon de Frank Sinatra. Patrick Fiori lâche un "C'est pas possible" tant l'assurance vocale d'Irma est au rendez-vous. Toutefois, ce sont Soprano et Jenifer qui se retournent les premiers. "Faut que vous voyiez !", lance Jen à ses camarades. Patrick Fiori se retourne alors, suivi par Amel Bent. C'est un carton plein pour Irma.

Irma choisit de rejoindre Patrick Fiori.

Résumé des équipes

Jenifer : Mano, Stella

Amel Bent : Nassim, Maïssa, Ismaël, Zoé

Soprano : Inès, Morgan

Patrick Fiori : Irma

The Voice Kids 5, c'est tous les vendredis à 21h sur TF1.