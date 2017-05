Amel Bent : Nouvelle photo de sa petite Sofia qui a bien grandi

Habituée à partager son quotidien de jeune maman sur les réseaux sociaux, Amel Bent n'avait pas donné de nouvelles de son adorable petite Sofia depuis la célébration de son premier anniversaire, c'était en février dernier. Occupée par l'enregistrement de son nouvel album, la chanteuse française de 31 ans s'est accordé un break pour profiter du temps estival en famille.

Du haut de ses 15 mois, Sofia tient à présent debout, une nouvelle étape cruciale qui va lui permettre de découvrir le monde autrement. Prenant toujours grand soin de cacher le visage de sa fille, Amel Bent l'a photographiée de dos. Engagée dans une longue allée bordée d'arbres, Sofia apparaît dans une adorable robe rayée à manches courtes, avec un petit col Claudine. "Just living best moments in my life" ("je suis en train de vivre les plus beaux moments de ma vie"), commente-t-elle, avec beaucoup d'amour en légende.