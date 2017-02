Amel Bent : Son tatouage en hommage à sa fille, Sofia

Dans les pages de Télé Poche, Amel Bent revient sur son incroyable métamorphose, sa perte de poids qui a surpris mais qui lui permet, aujourd'hui, de se sentir bien dans son corps et de pouvoir porter aisément tous les costumes créés pour le spectacle des Enfoirés. "Cette année, je me sentais bien. J'ai perdu 5 kilos par rapport à mon poids avant grossesse et je rentrais dans tous les vêtements. La révolution ! Les costumières étaient ravies", se félicite la chanteuse de 31 ans auprès de Télé Poche. Il n'en a pourtant pas toujours été ainsi. "D'ordinaire, je fais une taille de plus et je suis toujours en train de râler parce que les costumes me serrent. Là, tout tombait trop bien", s'enthousiasme la jeune maman.

L'intégralité de l'interview d'Amel Bent est à retrouver dans Télé Poche. Le spectacle des Enfoirés sera diffusé le 3 mars prochain sur TF1.