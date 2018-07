Amélie Neten : Son fils Hugo a bien grandi !

Le 9 décembre 2011, Amélie Neten donnait naissance à son premier enfant, appelé Hugo. Depuis, la tornade belge révélée dans Secret Story 4, se concentre uniquement à préserver la vie privée de l'homme de sa vie.

Inséparables, le duo mère-fils est actuellement en vacances dans le Sud de la France. Au programme : soleil, piscine, jeux et surtout mini séances photo. Amélie Neten a tenu à rendre inoubliables ces instants précieux et à partager une photo d'elle et son fils sur les réseaux sociaux. "Ma vie #love #Hugo #mère #fils #sud #provencealpescotedazur #sun", a-t-elle inscrit en légende.

Un moment en famille qui a attendri nombre de ses abonnés sur Instagram : "Trop beaux tous les deux", "Il a tellement grandi... Un vrai petit mec !", "Quel réussite", "Ça fait plaisir de voir plein d'amour sur la photo", "Il est beau ton petit bonhomme".

Après son récent passage dans Les Anges 10 sur NRJ12, Amélie Neten a raccroché son rôle de doyenne parmi les candidats pour rejoindre à la place les équipes de production. Au fil des années, elle aura marqué les esprits et fera toujours partie des piliers de la télé-réalité.