Amir, torse nu à la plage : Le chanteur est un véritable beau gosse !

"Frêles et modestes navires, nos vies tanguent et parfois s'égarent. Si tu sens que tu chavires, alors vire à l'espoir..." ou encore "Tu dis que le chagrin se traverse, que la douleur n'est qu'une averse, qu'il y a un soleil pour demain...", écrit-il dans les légendes de ses clichés.

D'ailleurs, près de 20 000 personnes (sur chacune des photos) ont mentionné qu'ils "aimaient" voir l'ancien candidat de The Voice sans T-shirt sur la plage. Et l'avis des internautes est unanime : "Cette photo est magnifique, hâte de pouvoir écouter le 2e album", "J'adore les paroles et la photo aussi. Trop hâte de voir la suite", "Trop belle photo... trop beau le garçon qui est sur le bateau", "Amir est un ange, il le sait. Ce garçon est vraiment phénoménal. Un talent hors du commun" ou encore "Des vacances de rêve ! N'oublie pas de revenir en France ! On a tellement de chance de t'avoir !", peut-on lire.