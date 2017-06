Amir : Canon en petit slip de bain pour son anniversaire !

Son sourire ravageur et, plus globalement, sa belle gueule faisaient déjà fondre les femmes (et les hommes), mais force est de constater que sur le dernier cliché qu'Amir a partagé sur son compte Instagram, même les moins charmés vont tourner de l'oeil...

Mardi 20 juin, pendant que la France entière affrontait la canicule, le sympathique chanteur Amir avait lui trouvé la parade : aller faire quelques longueurs à la piscine ! Il a ainsi posé au bord du bassin du chic établissement Molitor dans le 16e arrondissement de Paris, en petit slip de bain. "J'ai pris une petite journée de repos... UN IMMENSE MERCI pour vos si nombreux messages D'ANNIVERSAIRE !! Quel kiffe ! Je nage dans le bonheur...", a-t-il écrit en légende. Le beau gosse fêtait par la même occasion ses 33 ans et on suppose que le soir venu, il avait retrouvé ses habits pour célébrer cela avec ses proches.

Amir, qui vient de sortir le single No Vacancy en collaboration avec One Republic, se produit un peu partout en France. Il a récemment remporté la Chanson de l'année sur TF1 pour On dirait.