Anaïs Camizuli critiquée sur son physique : Une photo au naturel pour répliquer

Critiquer une personne sur son physique est tellement simple. Nombreux sont ceux qui s'amusent à ce petit jeu sur les réseaux sociaux. Anaïs Camizuli peut en témoigner puisqu'elle fait partie de leurs cibles favorites. Mais la femme de Sultan n'en peut plus. Elle a donc décidé de répondre à ses détracteurs de la plus belle des façons.

La gagnante de Secret Story 7 (TF1) a posé au naturel afin de faire taire les mauvaises langues. Et, sans surprise, elle n'a pas manqué d'adresser un message à ses haters : "Vous m'avez souvent jugée sur mon physique... certes, on ne peut pas plaire à tout le monde. J'ai décidé de poster cette photo sans filtre, maquillage et artifices parce que aujourd'hui j'en ai marre de tricher juste pour que vous cessiez votre méchanceté. Bon dimanche."

Espérons pour la jeune femme que cette mise au point suffira à décourager ses détracteurs. Son initiative a en tout cas été saluée par ses fans. "Moi je te trouve très belle", "Tu es belle Anaïs avec ou sans makeup", "Tu es magnifique et ceux qui disent le contraire ont de la merde dans les yeux... Surtout ne change rien", a-t-on pu lire parmi les nombreux commentaires. De quoi donner le sourire à la meilleure amie d'Eddy Flow.