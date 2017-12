Anaïs Camizuli : Sa déclaration d'amour à son mari Sultan inspirée par Johnny

Anaïs Camizuli (29 ans) est très amoureuse et le fait savoir.

C'est sur Instagram que la jolie gagnante de Secret Story 7 (TF1) a pris la parole le 7 décembre 2017 afin de déclarer sa flamme à son mari Sultan. Pour ce faire, la jeune femme s'est inspirée du tube Je te promets de l'icône Johnny Hallyday, malheureusement décédée la veille.

"Je te promets mes bras pour porter tes angoisses, je te promets mes mains pour que tu les embrasses, je te promets mes yeux si tu ne peux plus voir, je te promets d'être heureux si tu n'as plus d'espoir", a-t-elle écrit en légende d'un cliché d'elle et son mari en train de s'embrasser tendrement en pleine rue. Ce cliché, sur lequel on ne voit toujours pas clairement le visage de son époux, a tout de même été "liké" près de 18 000 fois en une heure !

Pour rappel, aux dernières nouvelles, la gagnante de SS7 envisageait de partir vivre aux États-Unis avec son amoureux afin de démarrer une nouvelle vie loin de la France. À en croire leurs dernières photos postées sur Instagram, les tourtereaux profitent encore de l'Hexagone avant d'embarquer pour ce grand voyage... A moins que les plans du couple aient changé ?

A suivre...