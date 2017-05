Anaïs Camizuli mariée : Son époux Sultan, cousin du rappeur Alonzo ?

Il y a quelques jours, Anaïs Camizuli affichait fièrement sa bague de mariée aux yeux de tous sur les réseaux sociaux. La candidate de La Villa des Coeurs Brisés 2 n'est donc plus un coeur à prendre puisque depuis juillet 2016, la belle a trouvé l'amour chez un certain Sultan, devenu depuis le 13 mai dernier, son mari.

Mais qui est le jeune homme ? Hormis son prénom, on ne connaît pas grand-chose de lui... et les internautes s'interrogent. "Si j'ai essayé de garder ma relation secrète, c'est parce que je n'ai pas envie de m'afficher et de l'afficher. Ça ne regarde que nous" a déclaré l'ex candidate de Secret Story sur son compte Snapchat. Mais... certains twittos sont de vrais enquêteurs et ont tout de suite pensé au rappeur Sultan, interprète Des jours meilleurs. Une rumeur qu'elle n'a pas hésité à démentir sur les réseaux sociaux : "Les gens on se calme, je ne suis pas mariée avec Sultan, le rappeur de Paris. Je ne le connais pas personnellement."

Mais celle-ci ne serait pas la seule rumeur que l'on entend à propos du jeune homme : Sultan pourrait être le cousin d'Alonzo. Pour rappel, de son vrai nom Kassim Djae, le rappeur de 34 ans est d'origine comorienne (comme le mari d'Anaïs) et marseillais également. Il est notamment connu pour être le partenaire de Soprano dans le célèbre groupe Psy 4 de la rime.

Alors, la jeune mariée serait-elle de la famille du rappeur ? Pour le moment, Anaïs Camizuli n'a pas réagi à cette rumeur, mais cela ne saurait tarder. Affaire à suivre donc...