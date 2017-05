Anaïs Camizuli (Secret Story 7) : Surprise, elle s'est mariée... découvrez sa robe

Selon nos confrères de Public, la gagnante de Secret Story 7, s'est mariée ce samedi 13 mai et la belle brune aurait épousé son compagnon Sultan.

Cette annonce à de quoi surprendre. Comme on le sait, Anaïs Camizuli n'est pas en couple depuis longtemps et est très méfiante en amour. A force de connaître des romances sans lendemain et décevantes, elle avait participé à l'émission La Villa des Coeurs Brisés 2. Son amour pour son nouvel homme est-il si fort qu'elle n'a pas eu peur de baisser sa garde et dire "oui" rapidement ?

Très discrète sur sa vie privée, la candidate de télé-réalité avait indirectement confirmé être en couple en mars dernier. En vacances à Bali, la Marseillaise avait publié un cliché d'elle en train de partager un cocktail avec un mystérieux jeune homme. "With my Love...", avait-elle écrit en commentaire.

Ses fans, intrigués, avaient alors tenté d'en savoir plus sur lui ce qui a eu le don de l'exaspérer. "Que je sois à Bali avec un homme, une femme, une girafe, un dinosaure, de le savoir, vous allez mieux dormir ce soir ?! Je mets des photos de mes vacances si j'en ai envie et je vous emmerde ! Vos vies sont misérables pour chercher à savoir avec qui je suis !", avait-elle alors lancé sur Twitter.

Si Anaïs Camizuli souhaite donc garder sa vie privée, privée... la jeune femme a tout de même posté sur Instagram une photo d'elle en robe de mariée. "A&S ... 13 Mai 2017 le plus beau jour de ma Vie. Je t'aime mon Mari", a-t-elle écrit en légende. Grâce à une autre photo, on découvre que son BFF Eddy était invité au mariage.