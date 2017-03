Anaïs Camizuli en couple ? Sa réponse cash !

La vie amoureuse d'Anaïs Camizuli était au coeur de toutes les attentions.

Actuellement en vacances à Bali, la gagnante de Secret Story 7 ne manque pas de partager ses folles aventures sur Instagram avec ses fans. Et l'une de ses photos partagées la semaine dernière a particulièrement intrigué les utilisateurs du réseau social. On y découvre Anaïs Camizuli en train de partager un cocktail avec un mystérieux jeune homme. "With my Love...", a-t-elle écrit en commentaire.

Il n'en fallait pas plus pour que les internautes la voient en couple et tentent de découvrir l'identité de son présumé compagnon. Une situation qui a agacé Anaïs Camizuli. Aussi a-t-elle crié sa colère sur Twitter le 11 mars : "Que je sois à Bali avec un homme, une femme, une girafe, un dinosaure, de le savoir, vous allez mieux dormir ce soir ?! Je mets des photos de mes vacances si j'en ai envie et je vous emmerde ! Vos vies sont misérables pour chercher à savoir avec qui je suis !"

Ne comptez donc pas sur la Marseillaise pour s'épancher sur sa vie amoureuse.