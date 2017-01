Anaïs VS Martika (La Villa 2) : Julien Guirado tacle son ex, la guerre éclate !

Anaïs Camizuli (28 ans) a déjà affirmé être lassée par l'univers de la télé-réalité. Elle ne risque pas de changer d'avis après son dernier tweetclash en date.

En effet, la gagnante de Secret Story 7 passée par Les Anges 6 et 7, Les Vacances des Anges (NRJ12) et plus récemment La Villa des coeurs brisés 2 (NT1) vient de se retrouver au centre d'une dispute sur Twitter ce 17 janvier après que Julien Guirado (son ex, désormais en couple avec Martika) a découvert les images de La Villa dans lesquelles elle organise le procès de sa rivale Martika avec l'aide des autres candidats.

Très remonté par la violence des images qui montrent Anaïs en train de qualifier la jeune femme de "gros tapin" qui "veut tous les hommes", Julien Guirado a tweeté : "On m'avait dit que la diffusion serait compliquée à regarder mais je pensais pas à ce point. Je vous dis simplement toute cette haine permanente et ce harcèlement moral peut avoir des dommages collatéraux. Pensez-y, on reste humain. N'étant pas une victime, j'ai du mal à être assimilé à ça de près ou de loin et ce n'est pas l'image des amis que j'ai fréquentés dans divers programmes... un gros dégoût à tous les niveaux, n'oubliez pas, quelqu'un en haut saura faire justice !" Et de poursuivre : "Où est la jouissance de mettre à mal et de vouloir détruire quelqu'un, expliquez-moi ?"

Bien évidemment, Anaïs n'a pas tardé à répondre à cette prise de parole pour rappeler à son ex rencontré dans la Maison des Secrets de Secret Story 7 qu'il n'était pas présent lui-même sur la tournage de La Villa des coeurs brisés 2 et qu'il n'avait pas pu constater le (soi-disant) comportement de son actuelle petite amie. "J'assume et si c'était a refaire, je referais la même chose ! Ta meuf est une vraie comédienne !", a-t-elle lâché afin de ne pas épiloguer.

Un tweetclash à retrouver en intégralité ci-dessous...