Johnny Hallyday est mort, la nouvelle plonge le pays dans une tristesse sans pareille. C'est sa femme Laeticia Hallyday qui a fait la douloureuse annonce ce mercredi 6 décembre dans un communiqué adressé à l'AFP :

"Johnny Hallyday est parti. Jean-Philippe Smet est décédé dans la nuit du 5 décembre 2017.

J'écris ces mots sans y croire. Et pourtant, c'est bien cela. Mon homme n'est plus.

Il nous quitte cette nuit comme il aura vécu tout au long de sa vie, avec courage et dignité. Jusqu'au dernier instant, il a tenu tête à cette maladie qui le rongeait depuis des mois, nous donnant à tous des leçons de vie extraordinaires. Le coeur battant si fort dans un corps de rocker qui aura vécu toute une vie sans concession pour la scène, pour son public, pour ceux qui l'adulent et ceux qui l'aiment.

Mon homme n'est plus. Le papa de nos deux petites filles, Jade et Joy, est parti. Le papa de Laura et David a fermé ses yeux. Ses yeux bleus qui illumineront encore et encore notre maison, et nos âmes.

Aujourd'hui, par respect et par amour pour cet homme extraordinaire qui fut le mien pendant plus de 22 ans, pour perpétuer sa passion de la vie, des sensations fortes, des émotions sans demi-mesure, nous unissons tous nos prières, et nos coeurs. Nous pensons à lui si fort qu'il restera à jamais à nos cotés, aux cotés de ceux qui l'écoutent, le chantent et le chérissent depuis toujours.

Johnny était un homme hors du commun. Il le restera grâce à vous. Surtout, ne l'oubliez pas. Il est et restera avec nous pour toujours. Mon amour, je t'aime tant."

Le rockeur de 73 ans souffrait d'un cancer et était suivi par le professeur David Khayat, chef du service d'oncologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Nos pensées vont évidemment à sa famille, en premier lieu à son épouse Laeticia, leurs filles Jade (14 ans) et Joy (9 ans), mais aussi les grands enfants du rockeur : David Hallyday, dont la mère est Sylvie Vartan, et Laura Smet, fille de Nathalie Baye. Johnny Hallyday était aussi un grand-père attentif et adoré par les trois enfants de David : Emma et Ilona Smet, nées de son mariage avec Estelle Lefébure, et Cameron, dont la maman est Alexandra Pastor.

En novembre, Johnny Hallyday avait été hospitalisé quelques jours pour une détresse respiratoire. Le 18 de ce même mois, il avait pu regagner son domicile de Marnes-la-Coquette, avec pour seul dessein de se reposer. C'est là qu'il voulait mettre la dernière touche à son dernier album et qu'il s'est éteint, entouré des siens.Ce sera son 51 eme et dernier album...

En début d'année, la rumeur enfle : le rockeur préféré des Français serait malade. Le 8 mars, un communiqué rassurant de Johnny Hallyday est publié, dans lequel il confirme cependant être malade depuis quelques mois : "Je suis suivi par d'excellents professeurs en qui j'ai une totale confiance, déclare-t-il, se voulant rassurant. Mes jours ne sont aujourd'hui pas en danger. C'est un combat que je mène fièrement avec ma femme Laeticia et mes proches. J'irai au bout pour tous ceux qui m'aiment. À bientôt sur scène."

Selon Paris Match, c'est en raison d'une toux et d'une fatigue persistantes que Laeticia a poussé Johnny à consulter. Malgré la maladie, le rockeur n'a pas baissé les bras et a tenu sa promesse. L'été dernier, il était bien sur scène pour la tournée des Vieilles Canailles en compagnie de ses amis Eddy Mitchell et Jacques Dutronc. C'est aussi à eux que l'on pense ce soir, ainsi qu'à tous ceux qui l'aimaient.

La carrière de Johnny n'a pas d'équivalent. En presque soixante ans, le rockeur a connu des hauts et des bas, des échecs, des erreurs ont aussi parsemé son parcours, mais il a également signé des tubes tout au long de sa carrière et le Stade de France était son palais. Mais c'est son lien avec le public qui restera, au côté de ses plus belles chansons, comme sa plus grande réussite artistique.