Johnny Hallyday : Le chanteur a quitté la clinique !

Bonne nouvelle et soulagement pour le clan de Johnny Hallyday et tous ses amis ! Comme c'était prévu, le chanteur de 74 ans, hospitalisé depuis le lundi 13 novembre à la clinique Bizet dans le 16e arrondissement de Paris, a pu regagner son domicile.

Ce samedi 18 novembre, après avoir reçu dans la matinée la visite de plusieurs de ses amis, dont le chanteur Eddy Mitchell (comme le dévoile Le Parisien), Johnny Hallyday a quitté la clinique aux alentours de 13 heures, pour rejoindre, en ambulance (comme l'a filmé BFMTV), son domicile de Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine). Le rockeur avait été hospitalisé pour détresse respiratoire et ses proches s'étaient relayés à son chevet. Sa femme Laeticia, bien sûr, était présente quotidiennement et on a pu voir défiler ses enfants Laura Smet et David Hallyday, qui semble avoir fait le déplacement depuis Londres, où il vit.

Johnny Hallyday, qui a quitté son domicile de Los Angeles pour rejoindre la France fin mai, souffre depuis environ un an d'un cancer du poumon. Le chanteur, qui avait tout de même pu assurer il y a quelques mois les représentations de la tournée Vieilles Canailles, est traité par chimiothérapie.

Au coeur d'un album de reprises de ses tubes (On a tous quelque chose de Johnny) qui vient de sortir, Johnny Hallyday doit aussi publier un nouveau disque inédit, comme il l'a révélé sur les réseaux sociaux.

