Johnny Hallyday en studio, tendrement câliné par Laeticia

Laeticia et Johnny Hallyday ont vécu des jours particulièrement éprouvants après le passage de l'ouragan Irma sur leur île chérie de Saint-Barthélemy, inquiets pour leurs amis mais aussi pour leur havre de paix, la villa Jade, à laquelle ils tiennent tant. L'angoisse et l'effroi ont laissé place à l'espoir et au rock.

De retour en France depuis la fin du mois d'août, le célèbre couple passe la plupart de ses journées en studio, Johnny Hallyday enregistrant actuellement son nouvel album. Pour ce disque signé chez Warner, dont la sortie sera suivie par une tournée, le chanteur de 74 ans s'est à nouveau entouré de ses fidèles musiciens Maxim Nucci et Yarol Poupaud.

Heureuse de voir son homme en si grande forme malgré le combat qu'il livre depuis plusieurs mois contre la maladie – Johnny Hallyday a confirmé être atteint d'un cancer en mars dernier sans vouloir alarmer –, Laeticia Hallyday donne régulièrement de ses nouvelles sur Instagram.

Dans la soirée du mercredi 13 septembre, la pétillante blonde de 42 ans a publié une vidéo montrant le Taulier en studio. Animé par sa passion du rock, Johnny Hallyday partage toujours la même complicité avec Maxim Nucci, le leader de Yodelice, avec qui il travaille avec succès depuis de nombreuses années. Debout face au micro, l'icône du rock, en pleine forme, faisant la fierté de Laeticia qui lui exprime tout son amour avec des gestes tendres, des caresses. "Wild wild rock n roll with my man @jhallyday #workinprogress ", légende-t-elle la séquence proposée à ses 212 000 abonnés.