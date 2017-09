Ouragan Irma : La maison des Hallyday à Saint-Barthélémy est inhabitable

Face aux ravages de l'ouragan Irma, Laeticia et Johnny Hallyday, qui possèdent une maison dans cette île du Nord des Antilles mais n'y sont pas actuellement, avaient "mis à disposition leur maison, pour héberger ceux qui ont tout perdu", avait expliqué à l'AFP Olivier, ami du couple. "Une partie de leur bâtisse est endommagée, mais le reste est habitable", avait-il dit. Le couple, anéanti et dévasté par les conséquences de la catastrophe pour les habitants de l'île de Saint-Barthélémy, n'a toutefois pas pu continuer à apporter son aide en raison des dégâts trop importants que la propriété du Taulier et de sa femme a subis.

BFM TV relaie les propos de Raphaël Saal, artisan, qui explique que la priorité aujourd'hui est de mettre la villa Jade, "en sécurité" avant de justifier qu'elle ne soit pas prêtée aux sinistrés. "Elle n'est pas prêtée parce qu'elle n'est pas habitable du tout, du tout, témoigne-t-il. Avec l'effet du cyclone, les toitures sont arrachées, il y a pas mal de boulot dedans, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité." Selon nos informations, la bâtisse du couple Hallyday a été utilisée durant deux jours, avant d'être considérée comme inhabitable pour aider la population, au regard des dégats.

Région habituellement paradisiaque de la planète, la zone est chérie par de nombreuses personnalités et riches propriétaires. On citera donc aussi l'ex de Renée Zellweger – ils s'étaient mariés à Saint John, dans les îles Vierges des États-Unis, en 2005 – qui s'est dit "impuissant" après le passage destructeur du cataclysme, ou encore Richard Branson, qui a vu son île entièrement détruite.