Ouragan Irma : Alessandra Sublet rassure malgré l'inquiétude...

Il y a quelques jours encore, Alessandra Sublet se trouvait sur l'île paradisiaque de Saint-Barthélemy, située dans les Antilles françaises. De passage pour faire notamment la fête avec le couple Hallyday, à l'occasion de la grande soirée organisée en l'honneur de Jade et Joy pour leurs anniversaires, l'animatrice de 40 ans a des amis proches sur place. Rentrée depuis en France, la maman de Charlie et Alphonse assiste, désemparée, à l'avancée de l'ouragan Irma qui a ravagé à 95% l'île de Saint-Martin, voisine de Saint-Barthélemy, et fait au moins huit morts selon l'AFP.

Inquiète, Alessandra Sublet a posté plusieurs messages de détresse sur les réseaux sociaux, dans lesquels elle faisait référence à ses proches. "Une pensée pour cette île que j'aime tellement, pour mes amis sur place (on a déjà tenu bon les copains!!) Je pense à vous très fort et j'espère qu'Irma vous épargnera...un peu", a-t-elle posté sur Instagram, ou encore : "Si quelqu'un a des nouvelles de la population de st Barthélémy je prends. Nous sommes sans nouvelles depuis 7h", sur Twitter.

Alors que certains médias ont évoqué la possible présence de ses parents sur l'île, qui y vivent depuis leur retraite, l'animatrice a tenu à clarifier la situation. "Mes parents sont en France heureusement mais ce sont nos amis proches que l'on cherche encore. Attention pas de fake news", a-t-elle ainsi publié sur son compte Twitter, appelant à la vigilance.