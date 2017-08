Johnny Hallyday et Laeticia déchaînés en boîte avec Alessandra Sublet

Johnny Hallyday est en pleine forme et il veut que cela se sache ! Après avoir confirmé début août qu'il donnerait l'an prochain une tournée rock and blues, le Taulier s'affiche au top avec une santé à toute épreuve, laissant entendre que son cancer pourrait bien être de l'histoire ancienne très bientôt. Actuellement en vacances dans leur villa de Saint-Barthélemy, Johnny et Laeticia Hallyday profitent en famille, entre repos, farniente, balades... et fiesta.

Le 5 août, le rockeur et son épouse répondaient à l'invitation de Carole Gruson (la grande prêtresse du restaurant cabaret burlesque Le Ti' St Barth) pour fêter en beauté les 10 ans du St Barth Family Festival. La maîtresse des lieux a réuni une liste d'invités de folie lors de la 2e soirée du Family Festival. Aux platines, Leo Lanvin (le fils de Gérard), et sur la piste de danse, des fêtards déchaînés, parmi lesquels Laeticia.

À son arrivée, Johnny a reçu un accueil des plus chaleureux de la part de Carole Gruson et a été acclamé par de nombreux convives. Le vaillant rockeur était plus tard croisé au côté de Jean-Claude Darmon et sa compagne, évoquant notamment sa future tournée prévue pour 2018 avec des amis. Quant à elle, Laeticia Hallyday a pris la pose avec Alessandra Sublet, tirant la langue devant l'objectif. Les deux complices ont ensuite retrouvé Estelle Lefèbure, une célibataire prête à ambiancer le dancefloor sous les yeux du grand-père de ses filles, Ilona et Emma. Et le tout jusqu'au bout de la nuit.

Après avoir ouvert la saison en beauté avec l'anniversaire très "Fast & Furious" de leurs filles, les Hallyday ont donc enchaîné... Mais ils n'ont pas mis de côté le farniente. Sur l'Instagram de Laeticia, de nombreuses photos ou vidéos de vacances sont recensées. La dernière d'entre elles est d'ailleurs très symbolique : elle y apparaît nez contre nez avec son amoureux qu'elle s'apprête à embrasser, au milieu d'une piscine à débordement avec l'horizon à perte de vue derrière. "Love is all we need ❤ #Fuckcancer", écrit-elle en légende.