Johnny Hallyday arrivé en famille à Saint-Barth après son hospitalisation

Ces derniers jours, Johnny Hallyday s'impatientait de retrouver les Caraïbes. Le départ prévu initialement mercredi 26 juillet avait en effet été retardé de 48 heures en raison de l'hospitalisation de l'artiste, qui a subi une batterie d'examens à l'hôpital américain de Paris durant trois jours afin de faire un bilan sur son état de santé. Traité depuis plusieurs mois pour soigner un cancer, le rockeur devait s'assurer qu'il pouvait effectuer ce voyage dans les meilleures conditions. Conseillé et entouré de ses médecins, il devait également déterminer les détails du suivi de son traitement, lui qui s'apprête à passer six semaines de vacances en famille à Saint-Barth.

Selon nos informations exclusives, les derniers résultats sont d'ailleurs très encourageants et les séances de chimiothérapie effectuées à Paris depuis son arrivée le 30 mai dernier ont très bien fonctionné. En tournée avec ses acolytes de toujours Jacques Dutronc et Eddy Mitchell, Johnny Hallyday a pu compter sur le soutien indéfectible de ses proches, mais également sur la folle énergie de son public pour se redonner du courage afin d'affronter la maladie comme un véritable "guerrier". Les dix-sept dates de concert organisées à travers la France ont prouvé que le mythique interprète d'Allumer le feu n'a rien perdu de sa superbe. Au contraire, ce sont bien ces représentations qui ont reboosté sa détermination, lui permettant d'avancer chaque jour un peu plus dans son combat contre le cancer.

Après la folie de la scène, place donc aux moments privilégiés en famille. Dans quelques jours, Laeticia et Johnny Hallyday organiseront une grande fête pour les anniversaires communs de Joy (qui a donc déjà célébré ses 9 ans en petit comité dans leur villa de Marnes-la-Coquette la veille de leur départ, le 27 juillet) mais aussi celui de Jade, qui soufflera sa 13e bougie le 3 août. Famille et amis seront réunis à Saint-Barthélemy pour ce grand événement, dont plusieurs photos seront très certainement partagées sur le compte de Laeticia Hallyday. On a hâte...

