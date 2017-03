Johnny Hallyday : "Un guerrier" face au cancer, les premiers mots de Laeticia

Jusqu'à présent, Laeticia Hallyday n'avait fait que retweeter le message partagé par son célèbre mari Johnny Hallyday sur Twitter dans la soirée du 8 mars. Dans son post, le célèbre rockeur français de 73 ans a confirmé être traité pour un cancer alors que le magazine Closer avance dans son numéro du 9 mars qu'il se trouve "dans un état très préoccupant".

Ce soir, la "femme de coeur" s'est exprimée pour la première fois sur ce sujet délicat. C'est sur sa page Instagram que Laeticia Hallyday a choisi de partager ses premiers mots, chargés d'émotion. Tenant à remercier tous ceux qui leur ont adressé de tendres pensées, la lumineuse blonde évoque ensuite son "homme", qu'elle qualifie de "guerrier" et de "lion". "J'admire sa capacité à faire front et à tout surmonter avec tant de courage, d'humilité et de persévérance", commente-t-elle sur sa page. Laeticia Hallyday ne le cache pas, Johnny entame un nouveau "combat" face à la maladie, dont il ressortira sans doute aucun vainqueur. "#FuckTheCancer", ose-t-elle même lâcher.

Pour illustrer son message puissant, l'épouse de Johnny Hallyday a opté pour une photo de famille réalisée après que le couple s'est rendu au département d'oncologie Samuel Oschin Comprehensive Cancer Institute de l'hôpital Cedars-Sinai de Los Angeles. Photographié en extérieur, le rockeur, habillé d'une chemise colorée, pose avec sa femme, leurs deux filles Jade (12 ans) et Joy (8 ans) et l'un de leurs nombreux chiens. Le message est clair : l'unité familiale face au cancer.