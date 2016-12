Johnny Hallyday : Un Noël féérique avec ses filles, Laeticia et leurs amis...

Après avoir bouclé deux films et une grande tournée, le Rester Vivant Tour, Johnny Hallyday méritait bien de se retrouver avec ses proches à Los Angeles pour les fêtes de fin d'année. Cette fois encore, c'est un Noël féérique que le couple, ses filles, Jade (12 ans) et Joy (8 ans), et leurs amis - comme Sébastien Farran, manageur de Johnny, ou la productrice de télévision Anne Marcassus, son mari et sa fille Giulia - ont passé ces derniers jours.

Sur les réseaux sociaux, on peut faire confiance à Johnny et Laeticia Hallyday pour nous faire partager les moments les plus magiques de leur quotidien, comme lors de ce grand dîner de fête durant lequel Laeticia, sa grand-mère Elyette et leurs amies ont relevé l'incontournable Mannequin Challenge. Sur le compte Instagram de Johnny, on découvre une vidéo du rockeur, de sa famille et ses proches entonnant le tube de Noël par excellence, All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey. Et il y a trois jours, Laeticia partageait une photo géniale où tout ce petit monde porte le même pull tricoté bleu avec une tête de renne du Père Noël et pose devant l'imposant sapin de la villa du couple à Pacific Palisades.