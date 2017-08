Estelle Lefébure : "Je suis disposée à revivre le grand amour"

La planète Mode n'a d'yeux que pour ses Millennials, mais conserve un profond respect pour ses précédentes générations de top models. Estelle Lefébure en fait partie et n'a rien perdu de sa superbe. La preuve en images dans les pages du magazine Elle, à qui la sublime quinqua parle famille, amour et chirurgie esthétique...

Après Inès de la Fressange, Elle se penche sur le cas Estelle Lefébure ! Le mannequin de 51 ans figure en couverture du nouveau numéro et se déploie dans un article de dix pages illustrés de clichés du photographe Pelle Lannefors. Pour l'hebdomadaire féminin, Estelle Lefébure s'est également prêtée à l'exercice de l'interview. Ses enfants Ilona, Emma et Giuliano, ainsi que sa situation sentimentale sont au menu de cette discussion.

"Quand j'ai rencontré David [Hallyday, son ex-mari et papa d'Ilona et Emma, NDLR], à 23 ans, on avait mille choses à vivre avant de devenir parents... Vingt ans plus tard, avec Giuliano [fils du restaurateur Pascal Ramette, NDLR], qui a 6 ans, je suis plus relax, moins à cheval sur les horaires, sur les repas... Keep cool, quoi !", révèle Estelle Lefébure. Un peu plus loin, elle ajoute à propos de ses filles de 22 et 19 ans (Emma fêtera son 20e anniversaire le 13 septembre) : "Avec David, on a essayé de leur donner l'éducation la plus normale possible. En tout cas, elles n'ont jamais utilisé la notoriété de leurs parents ou de leurs grands-parents [Sylvie Vartan et Johnny Hallyday, NDLR]."

Divorcée de David Hallyday, séparée du père de son petit dernier, Estelle n'a pas fait une croix sur l'amour, au contraire ! "Je ne suis pas qu'une mère. Ni [aux yeux de mes enfants] ni aux yeux des hommes. Je n'ai pas honte d'être désirable, désirée", révèle l'ambassadrice de Mixa et auteur du livre Orahe. Le bien-être pour enfants (aux éditions Flammarion, disponible le 11 octobre). Le potentiel futur chanceux qui la séduira trouvera en elle une experte du wellness, bien dans sa peau et convaincue de l'inefficacité de la chirurgie esthétique.

"Je n'ai jamais rien fait. Quand tu n'acceptes pas ton âge, que tu ne t'aimes pas, tu as beau avoir recours à la chirurgie esthétique, cela se voit", confie-t-elle avant de lancer un défi à la presse :

On verra si je fais la couverture de Elle à 60 ans !

Retrouvez Estelle Lefébure dans le Elle, n°3737 du 11 août 2017, disponible en kiosques.