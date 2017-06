Roland-Garros : Estelle Lefébure et sa fille Emma Smet, spectatrices complices

"Un après-midi parfait", a écrit Estelle Lefébure en légende d'une photo du court Phillipe-Chatrier ! S'y est déroulée samedi après-midi (10 juin) la finale simple dames de Roland-Garros, opposant la Letonne Jelena Ostapenko à son homologue roumaine Simona Halep. Ostapenko a remporté la rencontre et le trophée Suzanne Lenglen en battant son adversaire en trois sets (4-6, 6-4, 6-3). Un sacre dont Estelle Lefébure et sa fille Emma Smet (19 ans, née de son mariage passé avec David Hallyday) ont été les témoins.

Conviées par la marque Lacoste, sponsor officiel de Roland-Garros, mère et fille ont pris plaisir à observer les échanges des deux tenniswomen. L'événement fut également l'occasion pour Emma d'adresser à ses plus de 14 000 abonnés sur Instagram une photo "look du jour", accessoirisée d'un éventail Lacoste et de baskets Gucci.