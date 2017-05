Emma Smet célèbre sa soeur Ilona avec un beau message et de vieilles photos...

Pour la famille Smet, le 17 mai est une date entourée au feutre rouge. En effet, il s'agit de l'anniversaire d'Ilona Smet, petite-fille de Johnny Hallyday et fille d'Estelle Lefèbure et David Hallyday. Cette année, la bombe souffle sa 22e bougie. Un événement que sa famille ne pouvait pas manquer... à commencer par sa petite soeur, Emma (19 ans)

Sur Instagram, la jeune fille a posté un adorable message en légende de deux vieilles photos des deux soeurs. "Joyeux anniversaire à ma géniale soeur, écrit-elle en anglais. Parfois, on se chamaille mais c'est normal parce que les soeurs sont des emprunteuses de vêtements, voleuses de couverture, gardiennes des secrets, une amie, une conversation sans fin, insolentes, aiment donner des ordres, idiotes, agitées, belles et douces, habillées, bordéliques, elles crachent le morceau, sont punies, se battent pour rien, partageuses de rêve, une prise de tête, une douleur, elle est encore gâtée, une princesse, une sale gosse, je l'aime, elle me manque, je la taquine, elle est ma famille et ça veut dire encore plus pour moi."