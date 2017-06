Bella Hadid à Roland-Garros : Divine pour la finale après un tour à Châtelet

Au même titre que la Fashion Week, Roland-Garros est un éman à personnalités pour la ville de Paris ! Bella Hadid aura attendu l'avant-dernier jour pour en découvrir la ferveur. L'angélique top model a assisté à la finale féminine du tournoi de tennis.

La rencontre a eu lieu ce samedi 10 juin sur le court Philippe-Chatrier et opposait la Lettone Jelena Ostapenko, 47e au classement WTA et victoirieuse de cette finale, à son homologue roumaine Simona Halep, quatrième mondiale. Bella Hadid et son entourage ont observé les échanges des tenniswomen en lice pour remporter la coupe Suzanne Lenglen.

Le trophée a été présenté dans une malle Louis Vuitton escortée par la boxeuse française et championne olympique en titre Estelle Mossely, compagne du boxeur Tony Yoka et enceinte de leur premier enfant, et l'acteur Alexander Skarsgård.