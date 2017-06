Roland-Garros : Clovis Cornillac amoureux au côté de Maïwenn et Lindsey Vonn

Roland-Garros touche à sa fin ! Cette année encore, les Internationaux de France auront fait vibrer des millions de fans de tennis, anonymes ou célèbres. En tribunes, Clovis Cornillac et son épouse, Maïwenn et la renversante Lindsey Vonn ont assisté aux exploits des tennismen en lice...

Ce vendredi 9 juin, le Village de Roland-Garros grouillait de célébrités ! Elles ont assisté aux deux grands rendez-vous de la journée, les demi-finales masculines remportées par l'Espagnol Rafael Nadal (vainqueur de l'Autrichien Dominic Thiem en trois sets) et le Suisse Stanislas Wawrinka (gagnant face au Britannique Andy Murray, en cinq sets). Clovis Cornillac et Lilou Fogli comptaient parmi les spectateurs de ces rencontres. Plusieurs autres couples, formés par l'ex-tennisman Henri Leconte et sa compagne Maria Dowlatshahi, Elie Chouraqui et Isabel Sulpicy, Natalia Vodianova et Antoine Arnault, Luka Karabatic et sa chérie, les footballeurs retraités Raï, Patrick Kluivert et leurs compagnes respectives, ainsi que Lindsey Vonn et Kenan Smith étaient également de la partie.

Quelques jours après le Grand Prix de F1 de Monaco, Lindsey Vonn poursuit à Paris son printemps de sport ! À Roland-Garros, la skieuse américaine de 32 ans, vêtue d'un haut décolleté et d'une jupe en satin verts, a fait sensation. La réalisatrice Maïwenn Le Besco, l'actrice Anaïs Demoustier, Sophie Thalmann, Marie-José Pérec, Yamina Benguigui et la directrice du FMI, Christine Lagarde, se sont joint à elle pour cet après-midi forte en émotions.

Côté messieurs, le chanteur Amir Haddad, les acteurs Ary Abittan, Thomas Gibson et Yvan Attal, Elie Semoun, Patrick Bruel, le réalisateur Jalil Lespert et son frère Yannis, et enfin le footballeur du PSG Marco Verratti ont été vus dans les gradins.

Les finales simples et doubles de l'Open français ont lieu ce samedi 10 et dimanche 11 juin.