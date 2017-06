Estelle Denis et Cyrille Eldin remportent le Roland-Garros des stars

Elle sait tout faire ! Pour la troisième fois, Estelle Denis a remporté la finale dame du Trophée des Personnalités. L'animatrice s'est imposée face à la tenante du titre, la romancière et chroniqueuse de TPMP Géraldine Maillet.

Classe jusqu'au bout, la compagne de Raymond Domenech a tenu à réconforter sa malheureuse adversaire : "Ce n'est pas la meilleure qui a gagné. Géraldine a un jeu plus complet que moi mais je l'ai fait déjouer. J'attendais qu'elle fasse des fautes".

Du côté des hommes, c'est Cyrille Eldin qui a remporté le précieux sésame et battant en finale le chef Jean Imbert, qui avait lui-même éliminé Cyril Hanouna en ½ finale. Beau parcours pour l'animateur du Petit Journal de Canal + qui remporte le tournoi pour la première fois.

"C'était une magnifique édition. Depuis 25 ans, ce trophée est synonyme de bonheur, d'amitié, d'esprit sportif, de convivialité et de terre battue, très chère à notre nouveau président, Bernard Giudicelli", s'est réjouie Framboise Holtz, créatrice du Trophée des Personnalités. L'ex-femme de Gérard Holtz a également voulu rendre hommage au regretté Patrice Dominguez, décédé il y a deux ans : "Lorsque j'ai commencé ce tournoi il y a 25 ans, je l'ai fait avec Patrice. On pense beaucoup à lui."

La Fondation ENGIE, partenaire principal du Trophée des Personnalités et de Roland-Garros, a renouvelé son engagement et permet de récompenser les deux grands vainqueurs du tournoi en leur offrant à chacun un chèque qu'ils ont reversés aux associations "L'Étoile de Martin" pour Estelle Denis et "Laurette Fugain" pour Cyrille Eldin.