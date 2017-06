Jean Imbert "bête noire" d'Hanouna, Estelle Denis victorieuse à Roland-Garros

La Fondation ENGIE, partenaire principal du Trophée des Personnalités et de Roland-Garros, renouvelle son engagement et permettra de récompenser les deux grands vainqueurs du tournoi en leur offrant à chacun un chèque qu'ils reverseront à l'association de leur choix. Lors d'un déjeuner organisé le 7 juin, qui mettait à l'honneur l'association Toutes à l'école, la Fondation ENGIE a remis un chèque de 2 000 euros à Claire Chazal – marraine de l'association – et à Tina Kieffer – fondatrice de Toutes à l'école.

Olivia Maunoury