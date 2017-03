Estelle Lefébure, Sonia Rolland : Égéries beauté avec leurs filles Emma et Tess

Les industries de la mode et de la beauté n'ont d'yeux que pour les enfants de stars ! La tendance profite à Emma Smet et Tess Rolland-Rocancourt. Les deux filles apparaissent sur leur première campagne publicitaire, au côté de leurs mamans respectives Estelle Lefébure et Sonia Rolland...

Emma (qui soufflera ses 20 bougies le 13 septembre) et Tess (10 ans) font une entrée remarquée dans la beauty sphère ! Elles se partagent l'affiche de la nouvelle campagne de Mixa, baptisée "#TelleMèreTelleFille". La marque fête les 10 ans d'existence de son lait corps réparateur, dont Estelle Lefébure et Sonia Rolland sont les ambassadrices.

Les deux mannequins de 50 et 36 ans figurent aussi sur la campagne #TelleMèreTelleFille de Mixa. Elles posent avec leurs filles sur une série de photos en noir et blanc, prises par Sylvie Lancrenon. Des images qui reflètent parfaitement le caractère transgénérationnel de Mixa.

Emma Smet est la petite soeur du mannequin Ilona Smet. Toutes deux sont nées de la relation passée d'Estelle Lefébure et David Hallyday.

Tess est née le 13 janvier 2007, de la romance de Sonia Rolland et Christophe Rocancourt. Elle a une petite (demi-)soeur, Kahina Lespert (6 ans), fille de l'ex-Miss France et son compagnon, le réalisateur Jalil Lespert.