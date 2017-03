David Hallyday, la beauté de sa fille Ilona : "Ce n'est pas ce qui compte"

Quinquagénaire fringant, David Hallyday sort son treizième album cette année, Le Temps d'une vie, et sera en concert au Trianon, à Paris, le mercredi 22 mars. Le fils de Sylvie Vartan et Johnny Hallyday est ravi de parler de sa carrière musicale en interview. L'occasion d'évoquer également sa vie privée. Il a ainsi donné des nouvelles rassurantes de son père atteint d'un cancer sur France Info et sur MFM, c'est de ses enfants qu'il a parlé avec Bernard Montiel.

Installé à Londres depuis plusieurs années, David Hallyday a eu deux filles – Ilona (bientôt 22 ans) et Emma, (20 ans en septembre) – avec Estelle Lefébure dont il s'est séparé depuis 2001, et un garçon, Cameron (12 ans), dont la mère est son épouse Alexandra Pastor. Bernard Montiel lui demande alors s'il s'inquiète du fait que ses enfants songent à suivre une carrière sous les feux des projecteurs, puisque sa fille aînée est déjà mannequin, la cadette voudrait devenir actrice et le benjamin adore le cinéma et fait même du montage :

"Ilona est évidemment très belle, elle a une jolie maman d'ailleurs, c'est un atout. Mais pour moi, ce n'est pas ça qui compte chez tous mes enfants, Ilona, Emma et Cameron. Ce sont des gens qui ont des valeurs. C'est super d'être beau, mais ce sont de belles personnes, talentueuses. En dehors de faire des photos, Ilona est une peintre extraordinaire, elle a un talent magistral. Je ne dis pas ça parce que c'est ma fille. J'ai vraiment un point de vue très objectif. On lui a proposé des expositions déjà. C'est une personne très complète, très humaine et bien entourée. C'est un luxe d'être bien entouré et je suis fier de ça. Maintenant, qu'elle fasse des photos ou autre... l'important, c'est qu'elle soit épanouie."

Au Journal du dimanche il y a quelques semaines, David Hallyday mettait l'accent sur les valeurs qu'il tenait à inculquer à ses enfants : "J'ai voulu transmettre le goût du travail, des autres, du partage et de l'effort. On est séparés depuis très longtemps avec mon ex [Estelle Lefébure], mais je voulais leur montrer que l'inconfort peut aussi être constructif", dit-il. L'artiste confesse avoir réussi à installer une belle complicité avec ses enfants. "Je leur ai inculqué ces valeurs dans le fun, la légèreté. (...) Je pense être un papa cool. Comme un grand frère parfois. Leurs potes m'appellent pour sortir. Je communique très bien avec eux", ajoute-t-il.