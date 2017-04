Lottie Moss, Sofia Richie... : Les "filles de" partent en opération séduction

Exit le top model australien Miranda Kerr, Samantha Thavasa a de nouvelles égéries ! Kenya Kinski-Jones (23 ans, fille de Quincy Jones et Nastassja Kinski), Lottie Moss (19 ans, petite soeur de Kate Moss), Sarah Snyder (21 ans, ex-petite amie de Jaden Smith, fils de Will Smith), Sistine Stallone (18 ans, fille de Sylvester Stallone et Jennifer Flavin) et Sofia Richie (18 ans, fille de Lionel Richie et Diane Alexander) forment l'armada d'ambassadrices de la marque d'accessoires japonaise. La charmante bande apparaît sur une campagne publicitaire baptisée "Samantha Millennial Stars", réalisée à New York.

Pour Samantha Thavasa, Kenya, Lottie, Sarah et Sofia se sont envolées pour Tokyo. Les quatre jeunes femmes y ont participé, ce jeudi 27 avril, à un défilé de mode. L'événement était suivi d'une conférence et d'un meet & greet auquel ont assisté de nombreuses clientes de l'enseigne et admiratrices des mannequins.

La ferveur des défilés de mode, les "Millennial Stars" de Samantha Thavasa la connaîssent ! Kenya, Lottie, Sarah, Sistine et Sofia sont devenues des habituées des fashion weeks de New York, Londres, Milan et Paris.