Will Smith s'improvise coiffeur pour son fils Jaden

"Je prépare Jaden pour le premier de tournage de Life in a Year", précise Will Smith dans sa publication. Jaden y donnera la réplique à Cara Delevingne et Terrence Howard. Le film raconte l'histoire d'un ado de 17 ans, qui découvre que sa petite amie est malade et n'a plus qu'une année à vivre. Le jeune homme tentera, au cours de cette année, de lui faire vivre une vie entière.

Jaden Smith a été vu ce mercredi 12 avril à Toronto sur le tournage de Life in a Year, dont la sortie est promise en 2018. L'acteur et rappeur de 18 ans portait une coupe courte et classique, ainsi qu'une chemise bleue, une cravate club, un pantalon beige et des Doc Martens. Il a profité d'une pause entre deux prises pour prendre des photos souvenirs avec des admirateurs.

Quelques jours avant de se rendre à Toronto, Jaden s'est envolé en week-end à Miami avec sa petite amie, Odessa Adlon. Le fils de Will et Jada Pinkett Smith et grand frère de Willow Smith arborait encore ses jolies dreads.