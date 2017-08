Johnny et Laeticia Hallyday à Saint-Barthélemy : "F*** le cancer !"

Johnny Hallyday a cependant dû prendre quelques précautions. N'oublions qu'il souffre d'un cancer. Maladie qui ne l'a pas empêché d'assurer la tournée des Vieilles Canailles qui s'est terminée le 5 juillet dernier à Carcassonne par un joli moment : la montée sur scène de ses plus jeunes filles, Jade (13 ans dans dans quelques jours) et Joy (tout juste 9 ans). Mais avant de s'envoler pour les Antilles, Johnny a été hospitalisé à l'Hôpital américain de Neuilly pour un bilan de santé complet. Les résultats très encourageants lui ont permis d'embarquer dans l'avion de son ami Jean-Claude Darmon pour passer les six prochaines semaines au soleil.