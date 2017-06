Laeticia Hallyday, son Johnny se bat : "Son truc, c'est la fureur de vivre"

Les samedi 24 et dimanche 25 juin derniers, Les Vieilles Canailles (Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc) se produisaient à l'AccorHotels Arena de Paris. Un événement tout particulier pour Johnny, le Taulier, malade mais vaillant. Pour le soutenir dans ce combat, Laeticia Hallyday, inébranlable, indéfectible supportrice et première fan de son amoureux.

Lors de ce week-end triomphant pour le rockeur, Paris Match a suivi Laeticia et nous emmène ainsi dans les coulisses d'un double événement auquel même le couple présidentiel, Emmanuel et Brigitte Macron, a assisté (dimanche soir). Du cancer de Johnny, il en est évidemment question. Mais à écouter Laeticia, l'heure est à la célébration d'un événement futur : son mari en viendra à bout. "Quelle émotion ! Quel miracle ! On va gagner !", martèle la maman de Jade et Joy. Et d'ajouter : "J'y crois à cette guérison, je la veux, c'est la seule issue."

Si je ne le fais pas, c'est là que je meurs

"Ce n'est pas qu'il soit plus fort que les autres, mais il est amené à vivre une existence singulière", glisse-t-elle. En effet, alors qu'il est lancé en pleine tournée, le chanteur doit suivre en parallèle une chimiothérapie, à Paris, en coordination avec ses médecins du Cedars-Sinai Hospital de Los Angeles. Le magazine révèle que Laeticia était contre cette tournée mais qu'elle "se trompait". "Si je ne le fais pas, c'est là que je meurs", lui aurait-il lâché. Pour trouver un équilibre avec tout cela, la tribu passe le plus de temps possible dans leur villa de Marnes-la-Coquette. "Ces moments partagés avec Jade et Joy, avec vous, c'est ce qui lui donne la volonté et la force de s'en sortir", assure Laeticia à ses amis les plus proches.

Optimiste à 200%, la jolie blonde explique pourquoi elle se doit d'agir de la sorte : "Je me raccroche aux futurs moments de bonheur qui nous attendent. Je ne peux pas me permettre de douter." Même si elle ne s'en cache pas : "Je suis terrifiée. Mais les idées noires et les pleurs, je les chasse." Et des moments de bonheur, il risque d'y en avoir encore beaucoup, car avec la maladie, le couple s'est encore plus rapproché. Plus fusionnel que jamais. Laeticia est devenue "tout pour lui, sa femme, sa confidente, son assistante personnelle, son amie", selon la principale intéressée. D'ailleurs, depuis deux ans, elle est créditée directrice artistique sur les albums du Taulier.

Il mène le combat avec courage et humilité et fait front avec pudeur et dignité

Laeticia sait que la guérison est possible. En 2009, lorsque son mari frôle la mort après une opération ratée et est plongé dans un coma artificiel, elle est à ses côtés, jour et nuit. "Je me suis battue. Nous avions encore des rêves à réaliser", confie-t-elle. Le rockeur se remettra sur pied, sortira quatre albums et partira en tournée à trois reprises. "Johnny ne me laisse pas le choix : je l'admire tellement ! Il mène le combat avec courage et humilité et fait front avec pudeur et dignité", assure-t-elle, avant de conclure : "Mon homme n'a pas fini de me surprendre. On n'est jamais au bout de nos surprises avec lui. Son truc, c'est la fureur de vivre."

