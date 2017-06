Johnny Hallyday : Belle déclaration d'amour à Laeticia avant le grand show

Concert bluffant à Nîmes

Avant d'enflammer Paris pour deux soirs, les Vieilles Canailles sont passées par le Sud de la France et Nîmes. Un show qui a impressionné alors que beaucoup disaient Johnny Hallyday affaibli. Le Parisien décrit un "Johnny en forme et souriant" au lendemain du concert, dans son édition du 24 juin. "Ovationné avec ses copains, il l'est aussi quand il chante son premier couplet des Playboys. Tous les signaux sont au vert : il a le jeu de jambes, taquine ses partenaires (...) Et même s'il chante assis le plus souvent, il ne quitte la scène que pendant deux chansons en deux heures de show", relate le quotidien. "Il me bluffe encore. Ce n'est pas un être humain, c'est un fauve", commente un membre fidèle de son équipe.

Même impression du côté de l'harmoniciste du rockeur qui a tout récemment fêté ses 74 ans. "A cause de son traitement, Johnny doit s'économiser. Mais c'est un battant qui nous donne une sacrée leçon de courage", confie au Parisien le fameux Greg Zlap. Ces ressources, Johnny Hallyday les trouve dans sa femme, sa famille, mais aussi ses fans : "Les ovations du public lui donnent la force de se battre. Cette tournée, c'est l'illustration que la scène, c'est sa vie."

Olivia Maunoury