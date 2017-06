Laeticia Hallyday, Johnny et leur amour inconditionnel : "Je suis tout pour lui"

Beaucoup la décrivent comme une guerrière, elle la première, prête à se battre corps et âme pour les causes qui lui tiennent à coeur. Laeticia Hallyday est bien plus que la femme de Johnny Hallyday. C'est pourtant via leur histoire d'amour, et leurs trente-deux ans d'écart qui n'ont échappé à personne que la lumineuse Sudiste de 42 ans perd son anonymat aux yeux des Français. C'était il y a vingt-deux ans déjà, lorsque débute son histoire d'amour hors norme avec l'icône du rock.

Amoureuse acharnée, Laeticia Hallyday a parfois eu peur de perdre l'homme de sa vie mais elle a toujours était convaincue que son heure n'était pas encore venue. "Le nombre de fois où l'on m'a dit que je ne devais plus y croire.... Je ne compte plus. Ça fait vingt-deux ans que je vis avec Robocop, vous comprenez ?", lâche-t-elle avec fermeté à Grazia qui lui consacre un portrait dans son édition du 23 juin. Laeticia ne minimise pas les frayeurs qu'elle a vécues mais ces épreuves l'ont renforcée, comme son couple. Leur historie d'amour a débuté sur des bases fragiles... "Il allait très mal, moi aussi. On s'est portés tous les deux", confie-t-elle. Par amour pour lui, elle s'installe à Los Angeles, une vie californienne qui ne l'enchante pas totalement, "une vie de compromis."

Lorsque Laeticia Hallyday dévoile son idylle avec Johnny à sa grand-mère adorée Elyette, elle sait que leur différence d'âge va la faire tiquer : "Oui, mais personne au monde ne m'aimera comme il m'aime, mamie." Et cet amour tout puissant, le rockeur de 74 ans lui témoigne toujours plus de vingt ans après. Combien de tendres messages et de déclarations postées sur les réseaux sociaux ? Johnny sait qu'il doit beaucoup à son épouse, ses incroyables résurrections après les moments de doute. "Je suis tout pour lui : sa femme, sa confidente, son assistante personnelle, son amie", avoue Laeticia qui le conseille depuis longtemps dans sa carrière : "Je l'ai longtemps fait dans l'ombre et je suis heureuse qu'il me fasse confiance." Si elle connaît la force de son homme, le diagnostic de son cancer du poumon à l'automne dernier, officialisé en mars, l'a une nouvelle fois ébranlée. Au point qu'elle ne voulait pas qu'il remonte sur scène avec Les Vieilles Canailles, Jacques Dutronc et Eddy Mitchell : "Elle n'était pas favorable à ce que son mari, soumis à un traitement lourd, remonte sur scène ces jours-ci. Elle le lui dit. Il a répondu : 'Si je ne le fais pas, c'est là que je meurs.'"

Les "amitiés toxiques"

Au fil du temps, Laeticia Hallyday s'est créé un cercle d'amis fidèles parmi lesquels figurent notamment la chef Hélène Darroze, avec qui elle a fondé l'association La Bonne Étoile en 2012, "l'association de deux mamans qui avaient adopté et voulaient faire des choses pour les orphelins qui n'allaient pas avoir la même vie que leurs filles." La maman de Jade et Joy a pourtant dû faire du tri, se séparer de certaines "amitiés toxiques", "une assemblée de gens gravitant autour de sa famille pour de mauvaises raisons, balayée dans un sourire du soir au lendemain", évoque Grazia.

Susciter l'admiration de mon mari

Pour ne pas vivre dans l'ombre du grand Johnny, Laeticia Hallyday se lance corps et âme dans l'humanitaire. Ambassadrice de l'Unicef entre Emmanuelle Béart et Laetitia Casta, la belle au grand coeur n'hésite pas à se rendre sur place et à se battre.

Laeticia Hallyday évoque ce jour où elle est venue au Vietnam pour visiter un orphelinat dont elle avait financé la réfection avec La Bonne Étoile. Elle découvre qu'aucun enfant ne s'y trouve... Pourquoi ? Elle fait tout pour le savoir : "Je devais comprendre. J'aurais pu le coller au mur, le type !" Tout le monde devrait le savoir, on ne rigole pas avec Laeticia, malgré ses sourires d'ange et sa voix apaisante.

Olivia Maunoury