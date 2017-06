Johnny Hallyday sur scène avec Les Vieilles Canailles : "F*ck The Cancer"

Chose promise, chose due. Malgré l'annonce un peu plus tôt dans l'année de son cancer, Johnny Hallyday est remonté sur scène avec ses Vieilles Canailles, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc, ce samedi 10 juin au stade Pierre Mauroy de Villeneuve d'Ascq.

Le public était au rendez-vous pour ce premier grand rendez-vous d'une tournée de 17 dates. Les trois compères se sont ensuite rendus en Belgique, où Johnny a été chaleureusement accueilli et escorté par une centaine de motards à son arrivée, avant un passage en Suisse et un retour en France pour terminer en beauté, le 5 juillet prochain, à Carcassonne.

Sans surprise, le rockeur adoré des français et ses deux amis ont fait salle comble et, malgré les circonstances, ont conquis et ému leur public, fidèle depuis toujours. Durant les deux heures qu'ont duré le show, le mari de la belle Laeticia Hallyday – qui était évidemment venue soutenir l'amour de sa vie – n'a pas évoqué son état de santé.

Tout juste a-t-il laissé échapper un "Je suis content d'être avec vous ce soir", comme le rapportent nos confrères du Parisien dans leur édition du dimanche 11 juin. Un peu plus tôt, lors d'une précédente interview pour le magazine TV Grandes Chaînes, il avait souligné à quel point "il avait à coeur de faire cette tournée, bénéfique moralement" mais "à la condition que tout le monde puisse rentrer chez soi tous les soirs".

Il ne faudra pas plus de trois chansons pour que le lion du rock'n'roll commence à donner quelques signes de fatigue. "Dès la troisième chanson, Johnny inquiète de nouveau. Il apparaît le visage fatigué et en sueur", rapporte le célèbre quotidien. A la quatrième, il s'isole en coulisses pour reprendre des forces pendant deux solos de Jacques Dutronc.

Mais c'était sans compter la pugnacité et le courage de Jean-Philippe Smet qui est ensuite revenu pour reprendre son mythique Tennessee, en duo avec Dutronc, signant ainsi le grand moment d'émotion de la soirée, si l'on en croit nos confrères du site Paris Match.

Assis sur un tabouret ou debout, appuyé sur le pied de son micro, Johnny, la voix puissante et intacte ne se laisse pas abattre et prouve une fois encore qu'il est toujours le chef incontesté de la bande, en enchaînant Gabrielle, Le Pénitencier avec une pêche incroyable. Il reste ce show-man que rien n'arrêtera tant qu'il aura l'Envie d'avoir envie.