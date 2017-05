Johnny Hallyday : La famille, son meilleur remède contre le cancer

Johnny Hallyday peut compter sur le soutien de ses proches tandis qu'il lutte contre la maladie. Quand ce n'est pas son fils David qui donne de ses nouvelles, c'est sa femme la jolie Laeticia qui s'en charge.

Ce week-end, l'épouse du rockeur a justement publié un adorable portrait de famille sur lequel l'interprète d'Allumer le Feu est apparu très souriant et en forme, malgré son cancer. "La famille, c'est l'essentiel. Fuck Cancer", a écrit l'ancien mannequin en légende du cliché publié sur sa page Instagram.

Sur la photo en question, on peut voir le couple marié depuis plus de vingt ans, et toujours très amoureux, en train de déjeuner avec ses deux filles Jade (12 ans) et Joy (8 ans). Sur sa page personnelle où il a tenu à souhaiter un bon week-end à ses nombreux abonnés, Johnny a aussi publié une photo en hommage à sa jolie famille, qui le montre riant aux éclats, ses deux filles et sa femme dans les bras, dans les coulisses d'un de ses concerts.

A 73 ans, le chanteur adoré des français que l'on surnomme "le lion" ou "le guerrier" lutte avec courage et détermination contre le cancer. L'inusable idole des jeunes a assuré au moment de l'annonce de sa maladie que ses jours n'étaient pas en danger, et prévoit même de remonter sur scène très bientôt.

Sur les réseaux sociaux, il apparaît souvent très souriant et son fils s'est aussi voulu très rassurant lors d'une interview accordée à nos confrères du site Yahoo. "Mon père, c'est une machine de guerre. Quelles que soient les barrières, on avance ; de toute manière, on n'a pas trop le choix. On reste posi­tifs et on y croit", déclarait David le mois dernier.